Derby di Champions, biglietti Inter più costosi. Il confronto col Milan

In quasi tutti i settori i nerazzurri faranno pagare un po' di più per assistere alla partita di ritorno di Coppa contro i rossoneri

Il derbydi Champions League, comunque vada, costerà molto ai tifosi che andranno a San Siro per vederlo. E in queste ore si sprecano gli articoli sui costi dei biglietti tanto da arrivare al confronto tra il costo dei ticket all'andata, quando saranno i rossoneri in casa, e il ritorno quando al botteghino incasserà l'Inter.

Dai confronti fatti sui siti ufficiali, che hanno messo in vendita i biglietti per le due gare, al ritorno vedere la partita costerà di più. Potrebbe essere magari proprio il peso della seconda partita, sempre più decisiva rispetto alla prima, che potrebbe avere avuto un peso sul prezzo dei biglietti. Di sicuro, l'Inter in quasi ogni settore farà pagare ai tifosi qualcosina in più per assistere alla partita.

Si parte dai 69 euro per le curve e il costo in quel caso è uguale tra andata e ritorno. C'è una maggiorazione sui costi della tariffa family, per chi acquista più biglietti, 119 euro in vendita con l'Inter e 104 euro all'andata. La società nerazzurra ha applicato tariffe più alte al primo anello, blu e verde, e anche al secondo anello rosso e arancio. Il costo più alto il Milan lo fa registrare per le poltroncine arancio, 309 euro contro i 299 dell'Inter. I rossoneri hanno rincarato i biglietti di almeno una decina di euro in ogni settore rispetto al quarto col Napoli. Per i nerazzurri aumenti più alti soprattutto nei posti più esclusivi.

(Fonte: eurosport)