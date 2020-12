Condò: “Milan e Inter sono tornate, il percorso delle romane si fa stretto. In Champions…”

Paolo Condò, in un editoriale su La Repubblica, sottolinea il ritorno ai vertici delle milanesi, il ritorno alla competizione con la Juve. Da quando Moratti e Berlusconi hanno lasciato Inter e Milan, erano state Roma e Napoli a contrastare i bianconeri. E pure la Lazio è entrata nei primi posti. “La tendenza favorevole alla capitale si è interrotta quando le proprietà straniere delle milanesi sono diventate non solo solide, ma anche dotate di una prospettiva, e la stagione in corso lo conferma: dopo dieci turni — pretesto per i primi bilanci — le milanesi guidano la fila con una somma di 47 punti mentre le romane ne hanno messi assieme 35. Dodici in meno non sono pochi: viene da chiedersi quale sarà il loro ruolo nel torneo”.

Per il giornalista Milan e Napoli sono candidate ai posti in Champions: “E siccome gli altri due non possono sfuggire a Juve e Inter, per le romane il percorso obbligato verso un futuro ambizioso si fa molto stretto. È questo il vero pericolo della loro stagione”.

(Fonte: La Repubblica)