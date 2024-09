Oaktree, che ha assunto il controllo dell’Inter dopo il mancato pagamento del prestito da parte di Suning, gestisce 193 miliardi di dollari; RedBird, che ha valutato 1,2 miliardi di euro il Milan quando ha finalizzato l’acquisto da Elliott gestisce 10 miliardi di dollari, ma con un approccio molto focalizzato, spesso costruendo da zero business che guardano al futuro. Identica però è la visione in tema di nuovo stadio. I due club ora parlano la stessa lingua, in senso figurato e non, e dialogano sulla possibilità di convivere sotto lo stesso tetto per abbattere i costi relativi a un nuovo impianto accrescendo le potenzialità in termini di ricavi", scrive il Corriere della Sera.