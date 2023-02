EDICOLA CDS – Inter e Milan a eliminazione: derby decisivo per Inzaghi e Pioli

"Inter e Milan a eliminazione". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domenica 5 febbraio 2023

"Inter e Milan a eliminazione". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domenica 5 febbraio 2023. "Il derby è decisivo per Inzaghi e Pioli. E Spalletti può allungare ancora in casa dello Spezia". La copertina è dedicata alla vittoria della Roma contro l'Empoli: "C'è tutto Mou"