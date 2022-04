Come Inter e Milan si giocano tutto in questo finale di stagione. È la prima volta che…

In poche settimane i due club milanesi si giocano campionato e finale di Coppa Italia

Gianni Pampinella

Campionato e Coppa Italia. È la prima volta che Inter e Milan sono in lotta per i due titoli insieme e che si sfidano nella semifinale da capolista e seconda. Un derby infinito che nelle prossime settimane promette di regalare emozioni forti. "In 90 campionati di Serie A Inter e Milan sono arrivate prime o seconde in 63 occasioni, ma mai si sono giocate una finale di Coppa Italia mentre guidavano il campionato e mai sono state in lotta per i due titoli nella stessa stagione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Una vittoria sui vicini di casa e di classifica ti ricarica: all’andata è finita 0-0, stavolta si giocherà con lo stadio pieno e lo scenario sarà diverso. Un pareggio non è possibile e il Milan, che in campionato aveva mandato in tilt gli avversari con la rimonta del 5 febbraio, ha una voglia matta di fare un altro sgambetto alla squadra di Inzaghi. Le implicazioni psicologiche del match sono evidenti: l’Inter è tornata padrona del suo destino e il primato in campionato dei rossoneri è tornato ad essere virtuale".

"Una volta era la finale di Champions League, martedì in palio ci sarà soltanto, per così dire, quella di Coppa Italia. Trofeo che interessa all’Inter e a maggior ragione al Milan. E con i paralleli sorpassi e controsorpassi in campionato, questo derby diventa davvero una gara mai vista, al di là della qualità e dello stato di forma dei protagonisti. C’è la storia, ci sono le statistiche a raccontarla, ci sarà la gente. Milano è tornata al centro del calcio. E il derby di coppa Italia è soltanto l’antipasto".

(Gazzetta dello Sport)