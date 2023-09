Inter-Milan, derby d’alta quota: nessuno come Milano in Europa. Punti e gol da record

Inter e Milan sono entrambe a punteggio pieno dopo 3 giornate, in Europa nessuno ha fatto come loro se si considera la città

Inter-Milan sarà un derby spettacolare. Nelle prime tre giornate le squadre hanno dimostrato un grandissimo stato di forma: prestazioni importanti, gol e vittorie. Tanto che nessuno in Europa ha fatto bene come loro. Ci si aspetta, per questo, una grande partita.

"L’Inter ha esultato cinque volte con Lautaro Martinez, il Milan quattro con Giroud: sfida nella sfida, capocannoniere opposto al vice. Inzaghi ha portato in gol anche un esterno di centrocampo (Dumfries), il regista della squadra (Calhanoglu) e l’altra punta, Thuram. Pioli colpisce dal centro e dalle fasce, moltiplicando le soluzioni offensive: ha messo davanti al portiere avversario due volte Pulisic, una Theo Hernandez e Leao. Per media gol fatti non c’è città che festeggia con tanta frequenza: 2,7 reti segnate ogni 90’ per Inter e Milan, con un totale di 5,4", analizza La Gazzetta dello Sport.