Inter-Milan, moviola TS: Massa promosso, i rigori e il gol annullato a Lukaku…

Il focus del quotidiano sugli episodi in occasione della sfida tra Inter e Milan, giocata ieri sera e decisa da Lautaro

Alessandro De Felice

Massa promosso. Tuttosport analizza la prova del direttore di gara in occasione del derby Inter-Milan, vinto dai nerazzurri col risultato di 1-0:

"Buona direzione di Massa. L’arbitro di Imperia, quando ha potuto, ha cercato di fischiare poco e far giocare. Tutti corretti i cartellini estratti, così come la valutazione degli episodi contestati, tutti in casa Inter".

Per il quotidiano non c sono i rigori chiesti dai nerazzurri, mentre è giusto annullare il gol a Lukaku:

"Il primo al 14’ del pt: Dzeko si inserisce in area, Gabbia allarga il braccio e il bosniaco cade, ma la sbracciata del difensore è troppo leggera per essere punita col rigore. Al 34’ della ripresa è Lautaro a chiedere un rigore per una leggera spinta di Kalulu, ma Massa lascia giustamente correre. Al 38’ lancio per Lukaku che si trattiene con Thiaw , l’arbitro fischia fallo del belga che subito dopo, da terra, segna: i due si tengono reciprocamente, ma Lukaku affossa di più il giovane tedesco. Infine al 45’ Lautaro segna il 2-0, il guardalinee Imperiale sbandiera un fuorigioco che il Var conferma".