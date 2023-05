Inter-Milan, pagelle CorSport: “Lautaro migliore in campo. E Onana…”

Fioccano i voti alti in casa Inter sulle colonne del Corriere dello Sport dopo che i nerazzurri hanno raggiunto la finale di Champions League. Il migliore in campo è Lautaro Martinez, voto 7,5: "Con l’Inter che si abbassa, lui è pronto ad accorciare e a sacrificarsi. Emblematica una rincorsa a destra per coprire un’avanzata di Dumfries. Spaventa la retroguardia rossonera, fino a che, con l’ingresso di Lukaku, ha il pallone giusto per freddare Maignan e firmare il gol della sicurezza, l’ottavo contro il Milan", il giudizio del quotidiano.