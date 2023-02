Inter-Milan, pagelle TS: Toro scatenato, Calha detta legge. Lukaku e Dzeko…

Le pagelle del quotidiano all'indomani del successo di misura dei nerazzurri sul Milan nella stracittadina

Alessandro De Felice

L'Inter porta a casa il secondo derby in 18 giorni. Dopo il successo netto do Riyad in Supercoppa Italiana, la squadra di Simone Inzaghi batte nuovamente il Milan di Pioli in campionato e vola a +5.

Il match winner è Lautaro Martinez, autore del gol decisivo e di una prova super. Tuttosport lo premia con un 7,5: "Realizza il 12° gol in campionato, mette altre due volte alla frusta Tatarusanu e, quando si accende, è imprendibile per la difesa rossonera. Meglio non potrebbe onorare la fascia che porta all’avambraccio. Toro scatenato".

Brilla anche Acerbi (7), che annulla l'attacco rossonero: "Nell’unica incursione rossonera - dopo quasi un’ora… - è lui a metterci il piedone per anticipare Giroud".

Stesso voto anche per Calhanoglu elude gli avversari e gioca a tutto campo: "Pioli ha studiato per lui una duplice gabbia: quando è schiacciato sui difensori va a prenderlo Origi, quando invece alza il suo raggio d’azione, tocca a Krunic provare a imbrigliarlo. La strategia dell’allenatore milanista partorisce un topolino, visto che lui fa il bello e il cattivo tempo, compreso l’assist - ma da calcio d’angolo - per Lautaro sul gol".

Onana è uno spettatore non pagante, mentre Dzeko gioca con intelligenza e si guadagna il 6: "Apre gli spazi per i compagni con la consueta intelligenza tattica".

Lukaku entra col piglio giusto e regala buone notizie ad Inzaghi: "Segna un gol e regala un assist: tutto annullato, ma dimostra quanto sia vivo".