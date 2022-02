Inter-Milan, Perisic in gol. Biasin: “In attesa di Gosens, gioca uno degli…”

L'analisi del giornalista: "L’Inter ha comprato uno degli esterni sinistri più forti al mondo e, in attesa di metterlo in campo, gioca con uno degli esterni sinistri più forti al mondo"

"L’Inter ha comprato uno degli esterni sinistri più forti al mondo e, in attesa di metterlo in campo, gioca con uno degli esterni sinistri più forti al mondo. Direi bene così". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al gol di Ivan Perisic che ha portato l'Inter in vantaggio nel primo tempo del derby contro il Milan.