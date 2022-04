Inter, col Milan incasso record. Previsto il pienone anche con la Roma

In vista del derby di Coppa Italia, sono stati già staccati 75mila tagliandi. Pienone anche con per il ritorno di Mou a San Siro

In vista di Inter-Milan, semifinale di ritorni di Coppa Italia, sono stati già staccati 75mila tagliandi per un incasso da 4 milioni che costituisce un record non soltanto per una semifinale ma anche per tutte le finali della competizione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al sold out assoluto per la semifinale di ritorno mancano appena 1500 biglietti tra tribuna centrale da 200-250 euro e terzo anello blu a 20 euro.