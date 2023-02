Inter-Milan, dai precedenti e gli uomini derby al fattore casa: statistiche e curiosità

Tutto quello che c'è da sapere sul derby di Milano, valido per la 21^ giornata di Serie A

Alessandro De Felice

I PRECEDENTI

Domenica 5 febbraio alle 20:45 andrà in scena il derby numero 178 tra Inter e Milan in Serie A: i nerazzurri guidano il bilancio con 67 vittorie contro le 54 dei rossoneri, con 56 pareggi che completano il quadro. Considerando gli ultimi 8 derby in tutte le competizioni l'Inter ha vinto nel 50% delle occasioni (4 successi): il parziale è completato da due pareggi e due vittorie del Milan.

UOMINI DERBY

Nella rosa attuale, il giocatore nerazzurro che ha segnato più gol nei derby di Milano è Lautaro Martinez: l'argentino ha realizzato 6 reti contro il Milan, considerando tutte le competizioni. L'ultimo della serie è il gol segnato nella finale di Supercoppa Italiana a Riyadh lo scorso 18 gennaio.

Cinque gol per Romelu Lukaku, che è andato a segno in tutti i derby di Milano in cui è sceso in campo: l'attaccante belga ha realizzato un gol in ognuna delle 5 partite giocate contro il Milan, quattro in Serie A e una in Coppa Italia.

Considerando tutte le competizioni, Edin Dzeko ha segnato 7 gol contro il Milan, cinque con la maglia della Roma e due nei suoi 6 derby con la maglia nerazzurra. Tutte le reti del bosniaco al Milan sono arrivate in Serie A, tranne l'ultima, realizzata nella finale della Supercoppa Italiana a Riyadh lo scorso 18 gennaio.

LE ULTIME 10

Considerando tutte le competizioni, l’Inter ha vinto in otto delle ultime 10 partite giocate: in questo parziale i nerazzurri hanno anche collezionato quattro clean sheets.

FATTORE CASA

L'Inter ha subito 5 reti in casa in questo campionato, stessa cifra della Roma: nessuna squadra ha fatto meglio di nerazzurri e giallorossi in Serie A. Inoltre, gli uomini di Inzaghi hanno guadagnato 24 punti in gare interne: solo il Napoli ne ha collezionato di più (28).

PRESSING NERAZZURRO

L'Inter è la squadra che ha collezionato più recuperi offensivi nella Serie A 2022/23, 177: a seguito di queste situazioni di gioco i nerazzurri hanno segnato 3 gol.

(Fonte: Inter.it)