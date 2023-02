Inter e Milan, problema difesa: troppi gol incassati. Inzaghi punta su Skriniar

Domani sera alle 20.45 si sfideranno a San Siro Inter e Milan. Dopo la vittoria netta in Supercoppa, i nerazzurri vogliono ripetersi in campionato

Domani sera alle 20.45 si sfideranno a San Siro Inter e Milan. Dopo la vittoria netta in Supercoppa, i nerazzurri vogliono ripetersi in campionato.

"Inter e Milan si incontrano da seconda e quinta, rispettivamente con 13 e 15 punti di ritardo sulla capolista. Escono da una sessione di mercato che non ha portato quasi niente, dove il quasi è rappresentato dal portiere colombiano Vasquez in rossonero, e ha lasciato grane. L’Inter deve gestire la questione Skriniar, che si è promesso al Psg per giugno, ma che domani potrebbe partire titolare. Di fronte si troverà Leao che, nonostante le rassicurazioni del suo procuratore, la firma sul rinnovo di contratto non l’ha ancora messa", analizza Repubblica.