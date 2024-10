Inter e Milan, primo round in Procura: le posizioni dei club e cosa rischiano

Non ci sono tempi o scadenze, ha riferito la Procura, anzi, l’incontro di ieri, come hanno confermato i due club, è il primo di una lunga serie che servirà, appunto, per risolvere le varie situazioni. Perché, come ha sottolineato in serata il presidente della Lazio, Claudio Lotito, «bisogna solamente assumere una posizione chiara, scegliere tra la legalità e il consenso e per i club è assolutamente obbligatorio scegliere la legalità che comporta l’allontanamento di tutti quei soggetti che usano il calcio come fonte di profitto». Milan e Inter - che lo stesso Viola lunedì aveva indicato come «parti danneggiate» -, per questioni di riservatezza, hanno preferito non rivelare il tema dell’incontro di ieri con la Procura (che presto ascolterà come persone informate dei fatti i vari Simone Inzaghi, Zanetti, Skriniar, Calabria e forse pure Calhanoglu e Barella), ma hanno entrambe confermato la proprietà serenità e la totale apertura a collaborare con gli inquirenti.