Inter-Milan, quanti vip sugli spalti: ecco chi sarà presente al Meazza

E' vigilia dell'attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan e, vista l'occasione, gli spalti di San Siro saranno pieni zeppi di vip. Ecco chi ci sarà secondo Tuttosport: "Vista l’importanza della partita, nel parterre non mancheranno alcuni volti noti dello spettacolo immancabili in queste occasioni (annunciati Tananai ed Hell Raton). Verrà infatti riaperta la Milano Lounge, sala hospitality dedicata alle celebrità. La occuperanno creator come Alessia Lanza e Ignazio Moser e il modello Madior Fall, l’attore Simone Susinna e il comico Luca Ravenna.