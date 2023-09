Inter-Milan, Inzaghi sogna la cinquina nel derby: per i bookie nerazzurri favoriti

Nuovamente contro. A Milano si respira aria di derby tra due squadre che hanno scritto pagine memorabili del calcio italiano. Nuovamente contro e per la prima volta in questa stagione Inter e Milan, le due capoliste solitarie, scenderanno in campo domani alle 18 per gettare le basi di una stagione ambiziosa.

Ispirati da un Lautaro Martinez a mille che con cinque goal è leader della classifica cannonieri, i nerazzurri hanno sinora all’attivo i successi contro: il Monza 2 a 0 in casa, il Cagliari sempre 2 a 0 ed in casa contro la Fiorentina per 4 a 0 per un totale di otto gol realizzati senza averne subito alcuno. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, hanno vinto a Bologna per 2 a 0, si sono ripetuti in casa con il Torino per 4 a 1 ed hanno sconfitto la Roma all’Olimpico per 2 a 1.