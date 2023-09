Inter-Milan, le quote del derby: nerazzurri favoriti, tra Lautaro e Leao…

Si accendono le luci a San Siro per la quarta giornata di Serie A che ha in programma il derby scudetto tra Inter e Milan. Prime a punteggio pieno dopo tre giornate, evento che non accadeva dalla stagione 1971- 72, le due formazioni milanesi vogliono provare subito a dare una spallata, non solo all’avversario di giornata, ma anche alle altre pretendenti al titolo.

L’Inter, con una striscia aperta di 4 derby consecutivi nella passata stagione in tutte le competizioni, parte favorita, secondo gli esperti Sisal, a 2,30 mentre pareggio e successo del Milan partono appaiate in quota a 3,40. Sebbene i rossoneri abbiano segnato solo una volta nei sei derby più recenti, e Sommer ha ancora la porta inviolata in stagione, al Meazza si sfidano i due migliori attacchi del campionato: la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,05, è nelle corde del match. In questa girandola di emozioni non sono da escludere sia un Ribaltone, in quota a 7,25, che un Goal da fuori area, a 3,25.