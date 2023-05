Champions, Inter-Milan batterà ogni record di incasso. Prezzi più alti di Milan-Inter

Con ogni probabilità, la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan a San Siro batterà ogni record di incasso per le squadre italiane. Come scrive la Gazzetta, infatti, i nerazzurri hanno scelto prezzi più alti rispetto ai cugini rossoneri:

"Il Milan non comunicherà l’incasso in questi giorni - probabile si dovrà attendere il giorno della partita - ma tre previsioni si possono fare. Una, semplicissima: Milan-Inter batterà i 9.133.842 euro di Milan-Tottenham (in media, 122 euro a biglietto), diventando la partita di calcio con l’incasso più alto di sempre in Italia".