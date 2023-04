CorSera – Inter e Milan rischiano di incartarsi. Nessuna delle due può permettersi di…

Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci analizza il cammino in campionato di Inter e Milan. Il giornalista mette in guardia le due squadre per la lotta al quarto posto. "Tra la Champions di oggi e quella di domani, paradossalmente persino più preziosa, Milan e Inter rischiano di incartarsi. Pioli, in poco più di un mese, dalla trasferta di Firenze, ha perso 10 punti. Inzaghi, re di Coppe, in campionato ne azzecca poche e nel 2023 ha messo in fila 5 sconfitte e solo quella con la Juve in uno scontro diretto".