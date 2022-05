EDICOLA / TS: Milan, meno uno alla festa. Inter rinvia scudetto

La vittoria dei rossoneri con l'Atalanta e quella dei nerazzurri a Cagliari rimanda all'ultima giornata la matematica vittoria del titolo

Il Milan ha battuto l'Atalanta ma l'Interha vinto a Cagliari e per questo c'è ancora da aspettare per decretare il vincitore dello scudetto. Questo il titolo scelto da TuttoSport per raccontare la lotta per il titolo: "Milan, meno uno alla festa. Goal di Leao e straordinario raddoppio di Hernandez: Atalanta ko. Ma la vittoria dell'Inter a Cagliari rinvia di una settimana l'appuntamento con lo scudetto".