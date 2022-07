Da Firenze: “Inter, contatti per Milenkovic: tutto lascia pensare che presto…”

E' Nikola Milenkovic ora l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la difesa. Il club nerazzurro è infatti tornato con forza sul serbo e ora pensa di fare sul serio a breve per portarlo a Milano. Spiega il Corriere Fiorentino: "Perso Bremer, l'Inter ha riallacciato i contatti con Ramadani per Nikola Milenkovic e tutto lascia pensare che presto consegneranno nelle mani dell'agente la prima offerta ufficiale.