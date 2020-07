CdS – Inter, 180 milioni non sono bastati: Conte arrabbiato, avrebbe voluto…

Il Corriere dello Sport di oggi propone un’analisi sul cammino stagionale dell’Inter. Questo il pensiero dei colleghi: “Quando 13 mesi fa lo ha ingaggiato, l’Inter ha affidato a Conte un progetto che prevedeva di arrivare allo scudetto in un triennio. Non per forza al primo tentativo. Si trattava e si tratta di una richiesta ragionevole alla luce del divario che c’era e c’è con la Juventus. L’ex allenatore del Chelsea naturalmente sapeva che competere con i bianconeri era difficile. Dentro di sé però era convinto che avrebbe potuto fare l’impresa già al primo tentativo. Per questo avrebbe voluto essere accontentato ancora di più nella costruzione della squadra. Gli oltre 180 milioni spesi tra l’estate e l’inverno non sono stati sufficienti per chiudere la forbice con CR7 e compagni e questo fa arrabbiare Conte. Non gli interessano la Champions raggiunta con 4 turni d’anticipo. Né l titolo momentaneo di miglior difesa del torneo e i 10 punti conquistati in più rispetto al 2018-19″.