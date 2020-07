SM – Indizi Conte: “Tre addii top. Ma c’è un nome che fa sognare. L’Inter vuole regalarselo”

In campo per rimandare la festa scudetto della Juventus, con uno sguardo al futuro. L’Inter che stasera affronta a San Siro la Fiorentina viaggia su due binari, per costruire una squadra che possa con forza assaltare il castello bianconero e prendersi, nel 2020-21, lo scettro d’Italia.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la formazione che affronterà la squadra di Iachini rappresenta una prova di futuro per i nerazzurri. Potrebbe non essere una coincidenza, infatti, che Skriniar, Brozovic e Lautaro Martinez saranno tutti e tre in panchina. Sono loro, riferisce l’emittente, i nomi sacrificabili per regalare a Conte i rinforzi giusti per un gruppo da vertice. Incluso un top player a centrocampo che, secondo Sport Mediaset, risponde al nome di N’Golo Kanté.

(Fonte: SM)