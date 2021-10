Sky – Inter, tanti impegni ravvicinati fino alla sosta: “Sarà mini-turnover”

Rotazioni pronte per Simone Inzaghi verso la sfida contro l'Empoli di questa sera: l'Inter si prepara a cambiare

Da Ranocchia per de Vrij a Sanchez per Dzeko, passando per il possibile turno di riposo di Nicolò Barella a centrocampo. Rotazioni pronte in casa Inter per la sfida di questa sera contro l’Empoli, come evidenziato dal sito di Sky Sport: “L’agenda riserva Udinese, Sheriff Tiraspol e Milan prima della sosta, ma nel calendario dell’Inter c’è subito la trasferta al Castellani. Match da non sbagliare per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio imposto dalla Juventus e provvisoriamente a -10 dal Milan capolista. Obiettivo tre punti e continuità per Inzaghi, obbligato ad un mini-turnover in tutti i reparti”.