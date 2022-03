Inter, missione Anfield per Lautaro. “Da interrompere il lungo digiuno in Champions”

Lautaro Martinez si è sbloccato in campionato ma non segna in Champions League da 758': a Liverpool per la svolta

Matteo Pifferi

"Scatta la missione Anfield per i due punteri: Dzeko e Lautaro sono tornati a produrre proprio alla vigilia del dentro o fuori col Liverpool. Un bel rodaggio, ma conta pure quello e non fa solo statistica, contro la Salernitana ultima della classe. Ora però ci sono i Reds e un destino da sovvertire". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al post Inter-Salernitana e al pre Liverpool-Inter. Ai nerazzurri serve un'impresa ma il 5-0 ai granata ha ridato entusiasmo all'ambiente, che aveva bisogno di una scossa.

Inzaghi si affida a Lautaro Martinez, a secco in Champions da 758 minuti e a quota 0 gol quest'anno. "Un lungo digiuno che per certi versi è lo specchio del quadriennio interista di Lautaro. Un percorso punteggiato di alcuni filotti di gol e qualche pausa che non passa inosservata. Il Toro ha il gol nell'anima, però Inzaghi gli chiede continuità. Sarà prioritario, a Liverpool, avere un Lautaro che fa sul serio. Vede da vicino il podio della classifica marcatori in campionato, ma non può accontentarsi di questo", commenta il CorSport che aggiunge che l'Inter ha un Gosens in più su cui poter contare.