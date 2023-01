TS – Inter, missione raggiunta con il minimo sforzo: doppio colpo contro il Verona

Questa l'analisi di Tuttosport: "Missione raggiunta col minimo sforzo, forse pure troppo. Ma quello che contavano per l'Inter e Simone Inzaghi contro il Verona erano i tre punti e averli ottenuti con una vittoria agguantata di fatto dopo tre minuti grazie al gol di Lautaro Martinez e condotta in porto senza dover sprecare troppe energie - e alla fine pure poche apprensioni - è stato un colpo doppio. Doppio perché in classifica l'Inter si è portata a meno uno dal secondo posto del Milan, raggiungendo al terzo la Juventus (e aumentando così la pressione su Lazio, Atalanta e Roma, in campo oggi, tutte finite a meno sei); ma anche perché rispetto alla squadra rossonera arriverà con un carico di energie fisiche - e psichiche? - probabilmente maggiori, visto che i ragazzi di Pioli hanno dovuto recuperare due gol, spingendo fino al 90' per cercare la vittoria".