Inter, niente Lazio per Mkhitaryan: quando rientra. Dubbio Bellanova

Le condizioni dei singoli di casa Inter . Sono due i giocatori sotto la lente d’ingrandimento ad Appiano Gentile in queste ore verso il match contro la Lazio, in programma venerdì alle 20.45 all’Olimpico. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla forma fisica di Henrikh Mkhitaryan e Raoul Bellanova in particolare.

“L’Inter partirà per Roma nel pomeriggio, in aereo. Alla trasferta non parteciperà, come previsto, Mkhitaryan, che programma il recupero per il derby col Milan del 3 settembre. Da valutare le condizioni di Bellanova, che ieri ha lavorato a parte recuperando la sessione atletica saltata due giorni fa. L’esterno ex Cagliari dovrebbe essere della spedizione, ma una decisione sarà presa solo oggi. Inzaghi è stato molto attento in questi giorni a gestire i carichi di lavoro. Dopo la gara con la Lazio non ci sarà più spazio per settimane di lavoro lunghe”, si legge.