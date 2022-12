GdS – Inter, Barella solita molla. Ma è tutto il centrocampo che gira

Se Barella è "la solita molla che saltella dalla difesa all'attacco" e supporta, quindi, i difensori e gli attaccanti, per la rosea "nel complesso, è tutto il centrocampo di Inzaghi che gira come faceva a novembre: Calha da regista è molto più che una certezza, e il tuttofare Mkhitaryan per poco non segnava la rete dell’1-0 (annullata dall’arbitro)".