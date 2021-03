Legrottaglie: “Inter cinica e matura. Difficilmente le rivali la impensieriranno”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato del momento nerazzurro e di come si sia rafforzando il gruppo in un contesto negativo

L'ex calciatore Nicola Legrottaglie , ospite negli studi di Skysport, ha detto la sua sull'Inter e sul momento che sta attraversando: «È un'Inter che sa resistere. Più cinica e più matura rispetto ad inizio campionato. Se guardiamo tante partite tipo quella di ieri sera di Parma, in passato, finivano con un pari o addirittura una sconfitta. Tutto il contesto, anche l'aspetto negativo dell'Inter, quello di uscire dalla CL, e i problemi societari hanno rafforzato l'intero gruppo che ha come unico obiettivo quello del campionato. Vedo una squadra che ha solo in testa l'idea di vincere il campionato e questo al netto delle responsabilità che prima pesavano sui giocatori. Vedo una squadra convinta e difficilmente altre squadre potranno impensierire il cammino nerazzurro».

«Sanchez è un giocatore ambizioso, ha voglia di competere per un posto da titolare. E quei tre là davanti dimostrano che Lukaku è il perno e gli altri due si adattano al suo gioco. Si vede dai movimenti del cileno, per come attacca spazi e per come serve il belga si muove diversamente rispetto al passato, che si è adattato al suo gioco ed è normale servisse del tempo perché trovasse intesa con lui. Comunque vedo un'Inter favorita sotto diversi punti di vista», ha aggiunto l'ex Juve.