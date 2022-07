Inter, verso il Monaco: torna Dzeko, non ancora Skriniar. Nuove prove di Lu-La

“Rispetto al match di martedì a Lugano, con il gruppo ci sarà anche Edin Dzeko che rispetto agli altri nazionali ha anticipato di due giorni lo sbarco alla Pinetina pur di mostrare la grande voglia che ha di restare all'Inter ed essere ancora protagonista con la maglia nerazzurra. Recuperato Gagliardini che finora non ha ancora esordito. Probabile che, oltre a Skriniar (ancora lavora a parte), l'unico a restare fuori sia Pinamonti: il fastidio muscolare è sparito, ma, essendo al centro del mercato, rischiarlo non è consigliato. In attacco almeno inizialmente dovrebbero giocare Lukaku e Martinez, "divisi" nella partitella di ieri quando a esultare alla fine è stato Big Rom, in coppia con Dzeko.