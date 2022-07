FCIN1908 / Inter-Monaco, 5 i giocatori non convocati da Inzaghi: fuori Sanchez

L'Inter, stasera, affronterà il Monaco in amichevole. I nerazzurri saranno praticamente al gran completo, dopo il rientro dei Nazionali nella giornata di mercoledì. Molti non partiranno dal primo minuto ma saranno comunque a disposizione per uno spezzone di gara.

Come appurato da Fcinter1908, sono 5 i giocatori rimasti a Milano: Skriniar e Pinamonti, in recupero dopo i rispettivi infortuni (quello in Nazionale per Skriniar, il problemino muscolare alla coscia Pinamonti), oltre a Salcedo e Mulattieri, in odore di trasferimento in prestito. E poi mancherà anche Alexis Sanchez, con cui l'Inter sta trattando la buonuscita.