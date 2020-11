Computer Inter, aggiornamento in corso: “Situazione cambiata per due giocatori”

Un po’ per le difficoltà legate al Covid, un po’ per alcuni limiti insiti nella rosa dell’Inter, fatto sta che il mondo nerazzurro è completamente cambiato per due giocatori. Stiamo parlando Matteo Darmian e Ivan Perisic. Arrivati (o tornati) a Milano quasi in sordina e, soprattutto, per ricoprire un ruolo diverso, si sono ritrovati per motivi diversi a essere importanti in questa fase di stagione per la squadra di Conte:

“Aggiornamento in corso. Accade per i sistemi operativi e succede anche per gli organici delle squadre di calcio. E, infatti, c’è la forte sensazione che qualcosa sia cambiato nella rosa interista. I soggetti in questione sono Darmian e Perisic. Il primo doveva far parte del reparto difensivo (…). La duttilità lo ha invece dirottato sulle corsie laterali (…). Perisic? Il croato non ha incantato da punta al fianco di Lautaro, ma ha dato totale disponibilità e, soprattutto, ha segnato 2 reti, contro il Parma e contro il Real Madrid“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte. Corriere dello Sport)