Inter, una montagna da scalare ad aprile: ecco cosa ha detto Inzaghi al gruppo

Campionato, Champions League e Coppa Italia: sarà un aprile di fuoco per l'Inter, attesa da super sfide su tutti i fronti. Ci sarà bisogno di tutti, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Se una montagna c'è da scalare nel mese di aprile, per l'Inter, sarà quella di dover portare in condizione il più possibile tutta la rosa. Magari aumentando le rotazioni, in ogni reparto. Il discorso chiama in causa tutti. Quando Inzaghi chiede alla squadra maggior equilibrio, lo fa ragionando in maniera complessiva: il muro non si regge da solo, ma ha bisogno dell'applicazione anche di attaccanti e centrocampisti. Il resto lo fa il livello di attenzione da mantenere alta.