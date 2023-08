Inter-Monza, la probabile formazione di Palladino: D’Ambrosio e Gagliardini titolari

Il tecnico dei brianzoli è pronto a cambiare poco nella formazione che scenderà in campo. Come riferisce Tuttosport, infatti sarà molto simile a quella vista una settimana fa, con D’Ambrosio in difesa al posto dello squalificato Izzo, Kyriakopoulos sulle orme di Carlos Augusto (passato proprio in nerazzurro) e Colpani, Caprari e Mota Carvalho in avanti.