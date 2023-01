L’Inter nel fortino del Monza: ecco le quote dei bookmakers sul match

Secondo i bookmakers di Betclic, partono favoriti i nerazzurri in una sfida che ci si attende ricca di gol

Gianni Pampinella

Il trionfo dell’Inter contro il Napoli nella bolgia di San Siro è stato un toccasana per morale della squadra, entusiasmo dell’ambiente e, ultima ma non per importanza evidentemente, classifica. Ora la squadra di Simone Inzaghi deve dimostrarsi in grado di dare continuità alla grande prestazione e di riuscire a strappare la vittoria su un campo non semplice come quello del Monza.

Il Monza per lo sgambetto - Sebbene le quote dei bookies diano favorita l’Inter, il Monza ha già dimostrato di saper rovinare le uova nel paniere dell’avversaria di turno. La Fiorentina si è accartocciata nella prima partita dell’anno, così come la Juventus è caduta proprio sul terreno dell’U-Power Stadium a metà settembre scorso. Un successo del Monza in questa partita è dato come possibilità remota, quotato a 5.35, mentre il successo interista è pagato 1.55 (stessa quota di Snai). Il pareggio è dato a 4.23.

Gara da over - Nelle ultime due sfide giocate in campionato entrambe sono andate in gol, segno di una buona condizione fisica per i rispettivi attacchi. Secondo i traders, infatti, c’è la probabilità di vedere una partita aperta con tante reti messe a segno. L’Over 2.5 è quotato 1.63 (1.60 per Sisal), contro il 2.15 per l’eventuale Under 2.5.