Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e l’invito è sempre quello di restare a casa per limitare il più possibile il contagio. Così fanno i calciatori, che lavorano tra le mura delle proprie abitazioni per mantenere la forma fisica per quando si ricomincerà a giocare. Victor Moses, esterno dell’Inter, appena terminata una pesante sessione di tapis-roulant, ha postato una foto sul proprio profilo Twitter in cui mostra i risultati dei suoi allenamenti: