Coronavirus, tutto chiuso fino al 18 aprile. Parrucchieri, palestre, ristoranti: il calendario

I contagi stanno diminuendo ma le misure restrittive contro il coronavirus resteranno in vigore, con la durezza attuale, per altre due settimane. Il nuovo provvedimento del governo, riporta il Corriere della Sera, entrerà in vigore sabato prossimo e durerà fino al 18 aprile.

Ma dopo il 18? Quali esercizi potranno tornare a lavorare, anche se con nuove disposizioni circa distanza di sicurezza e uso delle mascherine?

“Nei giorni successivi potrà invece essere valutata la riapertura di alcune attività imprenditoriali collegate alla filiera alimentare e farmaceutica finora non comprese tra i servizi essenziali. Ad esempio le imprese di meccanica legata all’agroalimentare oppure quelle chimiche che dovranno comunque dimostrare di essere in regola con le norme sulla distanza di sicurezza tra i dipendenti e la dotazione dei dispositivi di protezione”, scrive ancora il Corriere.

Negozi, parrucchieri, palestre, bar e ristoranti

Per questi esercizi, la chiusura sarà ancora più lunga. Solo da fine aprile si comincerà a valutare quali esercizi non essenziali riaprire, scrive ancora il Corriere.

“Già nei giorni scorsi gli scienziati avevano “suggerito” di lasciare in fondo alla lista delle riaperture i luoghi dove maggiore è l’affollamento – discoteche, pub, eventi, sale convegni – ma anche per bar e ristoranti la possibilità di tornare in attività non sembra essere all’orizzonte. L’arrivo della bella stagione e la possibilità di poter stare all’aperto non servirà ad accelerare i tempi. Il problema riguarda infatti il contatto tra le persone.