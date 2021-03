Inter, Festa: “Fortress, l’offerta è per un finanziamento. Mubadala non coinvolto”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore ha chiarito alcuni aspetti delle offerte e delle trattative con Suning per la cessione delle quote

Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato dei fondi che sono interessati all'Inter. Non ha confermato le indiscrezioni riguardanti il Fondo saudita Pif. È tornato invece a parlare di Fortress e della sua offerta. Un'offerta che definisce individuale e per un finanziamento. Da tempo si parla della cessione delle quote da parte di Suning. Ma molte voci vanno in senso contrario. Il gruppo cinese non starebbe cercando di cedere come prima opzione le sue quote, ma starebbe innanzitutto cercando un finanziamento (si parla di 200 mln).