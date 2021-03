Il Sole 24 Ore – Inter, offerta ufficiale del colosso Fortress: ecco la proposta per Suning

Mentre la candidatura per l’Inter di Bc Partners resta in stand by sul dossier Inter fa un piccolo passo avanti Fortress

Redazione1908

Mentre la candidatura per l’Inter di Bc Partners resta in stand by, in attesa di conoscerne le evoluzioni nei prossimi giorni, sul dossier Inter fa un piccolo passo avanti il gruppo globale degli investimenti Fortress. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, Fortress avrebbe infatti presentato nei giorni scorsi un’offerta preliminare inviata a Suning, azionista del club nerazzurro.

Secondo il quotidiano, l’offerta sarebbe di tipo ibrido, in parte equity e in parte di finanziamento, e sarebbe finalizzata anche a rifinanziare il debito esistente: bond per circa 375 milioni di euro. Si vedrà nei prossimi giorni se la negoziazione entrerà nel vivo