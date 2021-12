CorSera – Il Real punisce al primo affondo: l’Inter muore dopo il tiro di Kroos

L'Inter è 'morta' al tiro di Toni Kroos, che ha dato il vantaggio al Real Madrid. Lo sostiene il Corriere della Sera

"I nerazzurri partono senza timore, aggrappati al giro palla di Brozovic e agli inserimenti di Perisic. Il Real lascia fare, quasi annoiato, in un Bernabeu pieno e poco coinvolto. I ritmi sono da amichevole, gli spagnoli la partita non la sentono, ma non sono così distratti da concedere occasioni limpide. Il primo tempo si chiude con un totale di cinque falli: niente. Una parata vera Courtois non la fa, l’Inter ballonzola lì davanti senza la forza di colpire. Stilisticamente non è neanche male, manca la sostanza. Non al Real. Alla prima ripartenza gli uomini di Ancelotti colpiscono, con Kroos, mai visto fin lì. Il tedesco, servito da Rodrygo e mollato da Barella, infila il corridoio giusto con un tiro da 25 metri. L’Inter muore lì".