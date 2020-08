Sky – Inter, nome nuovo per la fascia sinistra: oltre a Emerson c’è Mykolenko della Dinamo Kiev

L’Inter è concentrata sulla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar di lunedì sera, ma la società non perde tempo e lavora anche sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Conte per la prossima stagione. Ieri è tornato in Italia, come anticipato da Fcinter1908, il presidente Zhang che seguirà la semifinale e parlerà con la dirigenza e con Conte anche di mercato.

Oltre alla trattativa con la Fiorentina per il prolungamento dei prestiti di Dalbert e Biraghi, l’Inter cerca un altro esterno sinistro. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella lista, oltre a Emerson Palmieri, c’è da aggiungere un altro nome che è seguito dai nerazzurri: Mykolenko terzino ’99 della Dinamo Kiev.