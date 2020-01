Inter, cosa fare con Nainggolan? Cagliari sua prima scelta, ma le pretendenti non mancano

La gara di domenica tra Inter e Cagliari ha confermato ancora una volta il ritorno ad alti livelli di Radja Nainggolan, tornato a sorridere nella “sua” Sardegna dopo un’annata difficile a Milano. A giugno scadrà il suo prestito, e il suo futuro resta ancora tutto da scrivere. Secondo il Corriere dello Sport, sono diversi i club pronti a muoversi per il belga: “Con la rete di domenica, Nainggolan ha voluto mandare l’ennesimo messaggio al mondo del pallone: lui è ancora voglia di divertirsi e giocare a grandi livelli. Resta da capire chi gli darà questa possibilità. È stata una rete per rilanciare le sue quotazioni in nerazzurro oppure per chiudere definitivamente una porta che gli si è parata davanti l’estate scorsa?“.

CAGLIARI PRIMA SCELTA – “Tutto resta da vedere anche perché la formula con la quale è sbarcato nell’Isola è quella del prestito secco. A giugno, Nainggolan tonerà ad essere un giocatore dell’Inter anche se è prevedibile che faccia di tutto per restare in rossoblù. Tra le questioni familiari legate alle condizioni di salute della moglie Claudia a quelle ambientali, per il Ninja si tratterebbe di una nuova scommessa che il diretto interessato è pronto a rilanciare ma solo a condizione che attorno a lui venga costruito un Cagliari come quello di questa stagione. Competitivo, sfrontato e destinato a conquistare sul campo traguardi importanti. Questo dovrebbe essere il DNA della squadra del futuro all’interno della quale lui avrebbe un ruolo centrale“.

L’INTER VALUTA – “In ballo, però, ci sono parecchi soldi perché non solo quelli dell’ingaggio di circa quattro milioni, ma soprattutto quelli del costo del suo cartellino che potrebbe valere non meno di venti milioni di euro. Risorse che il Cagliari difficilmente potrà impegnare per un giocatore ultra trentenne seppure di grande carisma e qualità, ma a questo punto sarà l’Inter a dover scoprire le carte. Il contratto del Ninja scadrà nel giugno 2022 e la società milanese dovrà fare attente valutazioni guardandosi intorno sulle potenziali pretendenti che sono parecchie. Ma su tutte, il Cagliari potrà far valere la preferenza del diretto interessato al quale non dispiacerebbe prolungare la sua avventura ed entrare definitivamente nella storia del club isolano“.