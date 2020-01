Nainggolan: “Io trattato come un giocatorino. Niente contro l’Inter, ma alcuni episodi…”

Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Inter-Cagliari: “Abbiamo fatto la partita dall’inizio con personalità, alcuni episodi sono stati pure a sfavore: niente contro l’Inter, ma alcuni episodi sono da rivedere. Non solo il gol, anche l’espulsione: prima si deve fermare e vedere queste cose. Abbiamo fatto una grande partita e meritato il pareggio. Io ho rispetto per l’Inter, però mi sentivo trattato come un giocatorino. Sono contento per il gol e un po’ no, auguro loro il meglio. Simeone? Gli ho detto che ha fatto una grande partita, gli manca un po’ il gol: lotta e perde lucidità in area. Futuro? Chi lo sa, sono concentrato e mi sto divertendo un sacco: stiamo lottando per qualcosa di speciale”.