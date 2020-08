Padovan: “Inter, responsabilità in più. Ndombele sarà acquisto importante. E Nainggolan…”

«Sono le sue partite fino ad un certo punto. Perché Conte in semifinale di EL c’è arrivato con la Juve una volta ed è uscito. Questa volta deve arrivare in finale perché la sua squadra è più forte di quella di allora. Deve perché lui è maturato da un punto di vista internazionale. Ci crede e lo Shakhtar è forte ma non impossibile. Deve perché il calcio italiano è rappresentato dall’Inter che ha una responsabilità in più e credo saprà assolverla molto bene».

Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato così della precedente esperienza in questo torneo dell’allenatore nerazzurro chiamato ad una prova importante insieme alla squadra per cercare di centrare la finale.

-L’Inter può iniziare un ciclo con Conte?

Deve farlo. Perché si comincia quasi sempre da un successo. Perché l’Inter deve aprire un ciclo, è stato preso per questo. La Juve è in restyling, ha un allenatore nuovo e cambierà molti giocatori potrebbe fare anni di transizione, l’Inter deve aprire un ciclo, è nelle condizioni di farlo.

-Lo Shakhtar, che sfida sarà?

Giocano insieme da più anni, ma l’Inter è più collettivo. I singoli della squadra ucraina sono bravi e possono risolvere la partita. L’Inter con l’ausilio degli esterni può creare la superiorità numerica e avere la qualità per batterli.

-Conte avrebbe tenuto Nainggolan se avesse saputo che non sarebbe arrivato Vidal?

Probabilmente lo avrebbe tenuto ma lui vuole un Nainggolan ubbidiente e devoto. Dedito alla causa, non vuole il Radja che crei problemi con una vita extracalcistica movimentata. Lo vuole, lo vorrebbe adesso. Ma dipende anche da Nainggolan.

-Ndombele?

Giocatore alla Conte, gli piacerebbe giocare nell’Inter. Sarà un acquisto importante. Però bisognerà sfoltire il centrocampo, non serve un problema di abbondanza per non portare i giocatori a storcere il naso.

(Fonte: SS24)