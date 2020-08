Cagliari, Nainggolan convocato per il ritiro. Sky: “Non c’è accordo con l’Inter ma…”

Radja Nainggolan in ritiro con il Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista belga sarà agli ordini di Di Francesco al raduno in vista della prossima stagione. “Non perché sia stato trovato un accordo con l’Inter, ma perché tecnicamente per questioni assicurative il contratto è stato prolungato fino al 31 agosto. L’Inter si sarebbe potuta opporre, ma preferisce che cominci la preparazione, poi le due società ne parleranno dopo l’Europa League”, spiega Sky.