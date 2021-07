Vanheusden al Genoa. Nainggolan-Cagliari? Prima l’Inter cerca un sostituto per Inzaghi

Il centrocampista vuole tornare al Cagliari ma pretende la buonuscita, l'Inter vuole prima un elemento in più in mediana

In casa Inter si guarda anche alle cessioni. Dopo il rientro dallo Standard, Zinho Vanheusden è pronto per un nuovo prestito, ma questa volta in Italia. Il difensore è ormai prossimo al passaggio in prestito secco al Genoa. Operazione simile a quella che aveva fatto l'Inter con il giovane Bastoni.

L'altro giocatore per cui si aspettano novità a breve è Joao Mario. "Le vicissitudini al Benfica con la nomina di Rui Costa a presidente hanno solo rallentato la trattativa Joao Mario (l’Inter incasserà 7.5 milioni) mentre il fatto che non sia stata sbrogliata la matassa Nainggolan prima dell’inizio del ritiro, può portare a un rallentamento per il passaggio al Cagliari (finale naturale della vicenda). Il Ninja vuole la buonuscita ma, prima di concederla, l’Inter intende ottenere le migliori condizioni possibili e pure lasciare un uomo in più a Inzaghi che, in mezzo, ha i giocatori ridotti all’osso", spiega Tuttosport.