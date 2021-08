Inter, Nandez pressa il Cagliari: c’è una promessa. Nodo Nainggolan e 2 richieste

Il centrocampista uruguaiano, Nandez, vuole vestire la maglia dell'Inter e continua il pressing sul Cagliari: le ultime novità

La giornata di ieri doveva essere quella decisiva per il passaggio di Nandez all' Inter e invece l'incontro non c'è stato. Il calciatore uruguaiano è in viaggio verso la Sardegna e dopo un po' di riposo si unirà alla squadra di Semplici .

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'umore di Nandez non è dei migliori. Il calciatore era convinto che il presidente Giulini tenesse fede alla promessa fatta durante l'ultimo campionato, quando gli aveva garantito la cessioni in cado di offerta di un club che gioca la Champions League.

Nandez e l' Inter hanno già l'accordo per un contratto quadriennale da tre milioni netti a stagione e il calciatore continua a spingere per raggiungere i nerazzurri di Inzaghi il prima possibile.

Il direttore sportivo del Cagliari, Capozucca, è a Milano per accelerare l'operazione. Il Cagliari ha chiesto all'Inter anche Pinamonti o Satriano: il primo non accetta la destinazione, mentre per il secondo è arrivato il secco no dell’Inter, con Inzaghi che sta seriamente valutando di tenerlo come quarta punta. La trattativa resta bloccato ma Nandez continua a spingere: nella sua testa c'è solo l'Inter.