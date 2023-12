Inter, a Napoli è già crocevia per lo Scudetto: le quote dei bookmakers

3-1 napoletano nel 2022/2023 - Il 21 maggio 2023, la partita subì una brusca e improvvisa svolta con l’espulsione di Roberto Gagliardini a fine primo tempo. Nella ripresa, al vantaggio di Zambo Anguissa rispose Lukaku, ma i ragazzi allora allenati da Luciano Spalletti si riportarono avanti con Di Lorenzo e chiusero i conti con Gaetano. La replica del 3-1 è quotata a 25.00 da Betclic. La prolificità dei reparti offensivi si riflette nel valore della quota Over 2.5, a 1.74, avanti nei pronostici rispetto all’Under 2.5, a 1.98.

Osimhen-Lautaro: scontro tra titani - In una partita che trasuda storia, il presente parla non solo di un interessante confronto in ottica Scudetto, ma anche di un incrocio tra i due attaccanti più validi della Serie A. Nonostante la sua condizione non sia ancora al 100% dopo l’infortunio, Victor Osimhen partirà quasi sicuramente dall’inizio e, per Betclic, una sua rete è quotata a 2.25. Dall’altro lato, Lautaro Martínez proverà a regalare ai suoi un trionfo in un campo storicamente ostico per la compagine milanese. La sua quota-gol Betclic è la stessa di quella del nigeriano, a 2.25.

A completare l’attacco del Napoli dovrebbero esserci Khvicha Kvaratskhelia, la cui firma sul tabellino è indicata a 3.50, e l’ex-interista Matteo Politano, a 3.95. Attenzione massima per una possibile fiammata di Piotr Zieliński, ultimamente accostato persino all’Inter per un possibile futuro approdo, che per questo incontro fa registrare una quota-gol Betclic di 5.65, anche se la sua presenza rimane in dubbio a causa di un fastidio alla coscia destra rimediato a Madrid.

Insieme a Lautaro, invece, ci sarà Marcus Thuram, decisivo nei pochi minuti giocati al ‘da Luz’ e pronto a mettere un timbro quotato a 3.10. Il Portogallo ha poi restituito il sorriso a Marko Arnautović e ad Alexis Sánchez, entrambi finiti sul tabellino dei marcatori. Per l’austriaco, si tratta inoltre del primo gol in assoluto con la maglia dell’Inter e, per Betclic, l’arrivo del secondo questa domenica è dato a 3.95. Identica quota-gol, a 3.95, per il Niño Maravilla.

