FCIN1908 / Napoli-Inter, le ultime da Appiano Gentile su Bastoni. Il programma di Pavard

L' Inter è al lavoro per preparare la delicata sfida contro il Napoli. I nerazzurri sono tornati dalla trasferta portoghese di Champions League con una sferzata di autostima. Il gruppo ha dimostrato - anche nelle difficoltà - di avere i mezzi e le qualità per ribaltare un inizio storto e per raddrizzare un approccio troppo leggero. Le affermazioni di Inzaghi sulla necessità di poter contare su ogni singolo giocatore della rosa che ha a disposizione non sono parole pronunciate tanto per dire. Titolari o riserve, qui tutti sono chiamati a dare il proprio apporto alla causa.

Notizie dall'infermeria

In quest'ottica andiamo a vedere le condizioni dei giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Alessandro Bastoni non dovrebbe partire per Napoli. In casa Inter nessuno vuole correre rischi. Il polpaccio è una zona delicata ed entrare in partita per 10-15 minuti, considerate anche le temperature rigide, non rappresenta sicuramente la situazione ideale. Oggi Bastoni ha svolto un lavoro differenziato, ma sul campo. Domani Inzaghi deciderà se portarlo. Benjamin Pavard intanto corre e lavora al suo recupero. I prossimi 15 giorni serviranno a riacquistare condizione e tono muscolare. Sarà invece della spedizione in terra partenopea Denzel Dumfries, che si è regolarmente allenato. Il giocatore olandese potrebbe puntare ad un ritorno dal 1' minuto.