Dimarco contro Politano è un duello di piede e di chilometri. Sono uomini decisivi per i due allenatori. Prendi l’interista: non è solo piede sinistro e cross per la ThuLa, che pure basterebbero quelli per giustificare i suoi voti alti ogni domenica. Dimarco è parte di un triangolo composto da Bastoni e Mkhitaryan che da sempre mette in difficoltà gli avversari dell’Inter. È uno scambio continuo di posizioni: Dimarco fa la mezzaluna e va ad affiancare Thuram e Lautaro, Bastoni prende il suo posto da esterno e Mkhitaryan si allarga nella loro zona per creare superiorità numerica, nella maggior parte delle volte un 3 contro 2 difficilmente arginabile per i rivali. È qui che Inzaghi vuole mettere in crisi Conte, è qui che pensa di creare gioco e gol. Non è mica un caso che, statistiche alla mano, Dimarco sia il giocatore dell’intera Serie A ad aver concluso più passaggi chiave: 25 in 11 partite, più di due ogni 90 minuti.